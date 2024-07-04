Tomar tomar para saçtı! O hareket tepki çekti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tomar tomar para saçtı! O hareket tepki çekti

Partide para saçan Kobra Murat'ın paraları toplamak isteyen bir çocuğa karşı sergilediği tavrı tepki çekti.

Murat Divandiler, nam-ı diğer Kobra Murat, sıradışı kişiliği ve lüks yaşam tarzıyla tanınan bir figür olduğu biliniyor.

Kendisi, "18 kilo altınım var" şeklindeki açıklamaları ve torununa düzenlediği gösterişli Barbie temalı doğum günü partisiyle gündeme gelmişti.

Partide para saçan Kobra Murat'ın, paraları toplamak isteyen bir çocuğa karşı sergilediği tavrı sosyal medyada eleştiri topladı.

Kobra Murat, yatırım tercihleri ve mal varlığı hakkında yaptığı açıklamalarla da dikkat çekmekte.

Altına yatırım yapma tutkusu nedeniyle eşinin tepkisini çeken Kobra Murat, sahip olduğu altın miktarını ve gayrimenkul yatırımlarını sık sık gündeme getirmişti.

İŞTE TEPKİ ÇEKEN HAREKET...

KOBRA MURAT KİMDİR?

Kobra Murat, asıl adıyla Murat Divandiler, İstanbul Balat'ta yaşayan ve Roman kültürünün popüler figürlerinden biri olan bir terzi ve şarkıcı.

"Romanların Prensi" olarak da anılan Kobra Murat, evli ve üç çocuk babasıdı.

Televizyon programlarındaki şovlarıyla tanınan Kobra Murat, "Roman Show" adlı bir albüme sahip ve Çukur dizisinde kullanılan "Geliyor Havalı Geliyor" adlı şarkıyı Cansever ile birlikte seslendirmişti.

İlgili Haberler
Kobra Murat konserlerini teker teker iptal etti. Bakın sebep ne çıktı
Kobra Murat helallik isteyerek kötü haberi duyurdu
Son Haberler
Uganda'da Türkiye depremi Spor
Uganda'da Türkiye depremi
185 liralık köfte siparişinden 1319 lira kazandı Ekonomi
185 liralık köfte siparişinden 1319 lira kazandı
Yaptığı kaza kask kamerasında Gündem
Yaptığı kaza kask kamerasında
Ünlü sanatçı karaya ayak basmıyor Magazin
Ünlü sanatçı karaya ayak basmıyor
Borsa güne yükselişle başladı Ekonomi
Borsa güne yükselişle başladı
Ayşe Ateş Sinan’ın anlattıklarını ve canilerin bize yaşattıklarını anlatacağım dedi Gündem
Ayşe Ateş Sinan’ın anlattıklarını ve canilerin bize yaşattıklarını anlatacağım dedi
Kontrolden çıkan minibüs samanlığa daldı: 5 yaralı Gündem
Kontrolden çıkan minibüs samanlığa daldı: 5 yaralı