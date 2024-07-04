Tomar tomar para saçtı! O hareket tepki çekti

Murat Divandiler, nam-ı diğer Kobra Murat, sıradışı kişiliği ve lüks yaşam tarzıyla tanınan bir figür olduğu biliniyor.

Kendisi, "18 kilo altınım var" şeklindeki açıklamaları ve torununa düzenlediği gösterişli Barbie temalı doğum günü partisiyle gündeme gelmişti.

Partide para saçan Kobra Murat'ın, paraları toplamak isteyen bir çocuğa karşı sergilediği tavrı sosyal medyada eleştiri topladı.

Kobra Murat, yatırım tercihleri ve mal varlığı hakkında yaptığı açıklamalarla da dikkat çekmekte.

Altına yatırım yapma tutkusu nedeniyle eşinin tepkisini çeken Kobra Murat, sahip olduğu altın miktarını ve gayrimenkul yatırımlarını sık sık gündeme getirmişti.

İŞTE TEPKİ ÇEKEN HAREKET...

KOBRA MURAT KİMDİR?

Kobra Murat, asıl adıyla Murat Divandiler, İstanbul Balat'ta yaşayan ve Roman kültürünün popüler figürlerinden biri olan bir terzi ve şarkıcı.

"Romanların Prensi" olarak da anılan Kobra Murat, evli ve üç çocuk babasıdı.

Televizyon programlarındaki şovlarıyla tanınan Kobra Murat, "Roman Show" adlı bir albüme sahip ve Çukur dizisinde kullanılan "Geliyor Havalı Geliyor" adlı şarkıyı Cansever ile birlikte seslendirmişti.