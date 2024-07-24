Tomruğun altında kalan işçi öldü

Kaynak: DHA
Tomruğun altında kalan işçi öldü

Karabük'ün Yenice ilçesinde bulunan Yeniköy orman deposunda meydana gelen üzücü olayda, işçilerden Şaban Çaylı (49), tonlarca ağırlığındaki tomruğun üzerine düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, saat 16.00 sıralarında gerçekleşti.

Orman deposunda kamyondan tomrukları boşaltan Şaban Çaylı, tonlarca ağırlığındaki bir tomruğun üzerine düşmesi sonucu ağır şekilde yaralandı.

Olay yerinde bulunan arkadaşları, Çaylı’nın yerde hareketsiz kaldığını fark edince durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Çaylı’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Şaban Çaylı’nın cenazesi, Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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