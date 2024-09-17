Tonlarca kaçak midye ele geçirildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tonlarca kaçak midye ele geçirildi

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde Deniz Polisi tarafından düzenlenen operasyonda, yaklaşık 150 çuvalda tonlarca kaçak midye ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde Deniz Polisi tarafından yapılan operasyonda, yaklaşık 150 çuvalda tonlarca kaçak midye ele geçirilirken 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiler kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube ekipleri, bu sabaha karşı devriye görevi esnasında Kadıköy sahil kıyısında bir kapalı kasa bir minibüse deniz canlısı yüklendiğini tespit etti.

Şüpheli araca ilişkin yapılan operasyonda yasaklı bölgede midye avcılığı yaptığı belirlenen Y.G. ve M.G. isimli 2 şüpheli yakalandı, araç kasasında yaklaşık tonlarca ağırlığında 150 çuval midye ele geçirildi.

midye1.jpgGözaltına alınan kaçak midye avcılarına yönelik 1380 sayılı kanunu kapsamında, "yasak yerde midye avcılığı yapmak" suçundan toplam 52 bin 484 lira para cezası uygulandı.

Ele geçirilen 1 ton civarındaki midyenin tekrar canlılığını sürdürebilmesi ve doğal yaşama kazandırılması için denize geri döküldüğü aktarıldı.

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Avcılar tarafından yasaklı bölgede kaçak olarak toplanan çuvallar dolusu midyelerin, başta İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirler olmak üzere yurt piyasasına sürülmek üzere avlanıldığı öğrenildi.

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