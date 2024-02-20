Topladığı yünlerden ördü Mehmetçiği sevince boğdu! 75 yaşındaki Gülnaz teyze soğuktan şehit düşen askerleri unutmuyor

Bolu Kıbrıscık'ın Dokumacılar köyünde yaşayan Gülnaz Tarhan, kendi elleriyle ördüğü tiftik çorapları, Sarıkamış 57. Komando Tabur Komutanlığı General Kazım Orbay Kışlası'nda görev yapan komandolara gönderdi.

Çorapları teslim alan Jandarma Astsubay Mehmet Emin Kaya, "Gülnaz teyzemiz bölgenin küçükbaş hayvan yetiştiricilerinden topladığı yünleri işleyerek çoraplar yaptı. Bu çorapları zor şartlarda görev yapan Mehmetçiklerimize giydirmeyi borç bilmiş ve bizlerle irtibata geçmiştir. Daha öncesinde doğuda birçok farklı yere Gülnaz teyzemizin el emeği, göz nuru çopralarını ulaştırdık. Bu koca yürekli Anadolu kadınımızın askerlerimiz ile aynı yürekte buluştuğunu Mehmetçiklerimize hissettirdik" diye konuştu.

"ONLARI HER SENE GÖRÜRÜM, AĞLAYASIM GELİR"

Sarıkamış'ta soğuktan şehit olan askerleri sürekli hatırladığını ifade eden Tarhan ise "Sarıkamış askerlerini andıkça ağlayasım geliyor. Soğuktan ölmüş askerler. Kış ortasında yiyecek yok, giyecek yok, yazlık giyecekleriyle çıkmışlar. Onları her sene görürüm, ağlayasım gelir. Ben bunların Kars'a, askerlerimize gitmesini istiyorum. Allah askerlerimize güç, kuvvet versin. Onların sayesinde biz rahatça yaşıyoruz" dedi.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA YAPILDI

Kıbrıscık Kaymakamlığından yapılan açıklamada, çorapların Mehmetçik'e ulaştırıldığı belirtildi. Yapılan açıklamada, "Yüreği pırlanta demeti olan teyzemizin bu arzusu doğrultusunda manevi değeri bizler için çok yüksek olan hediyesi adına Sarıkamış 57. Komando Tabur Komutanlığı General Kazım Orbay Kışlası ile görüşme sağlanmış, teyzemizin duygu ve düşüncelerini aktardığı video ile birlikte Kars Sarıkamış'a gönderilmiştir. Bu vatan uğruna şehadet şerbeti içmiş tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, şanlı Mehmetçiğimizi Allah'a emanet ediyor, onlara sahip çıkan tüm vatansever insanlarımızı ihtiramla selamlıyoruz" ifadelerine yer verildi.