'Topuklu Efe'ye kötü haber! Mahkeme dur dedi

AKP'ye geçmesiyle CHP seçmeninin yoğun tepkisiyle karşılaşan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na mahkemeden kötü haber geldi.

İdare Mahkemesi Çerçioğlu'nun Kuşadası Belediyesi'ne yönelik başlattığı tahliye sürecine izin vermedi.

MAHKEME ÇERÇİOĞLU'NA DUR DEDİ

AKP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, geçtiğimiz günlerde CHP'li Kuşadası Belediyesi'nin Çözüm Merkezi olan Güvercin Masa ve Kentli Hizmet Servisi'nin yer aldığı zemin katın boşaltılması için bir süreç başlatmıştı.

Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre; Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İdare Mahkemesi’ne yaptıkları itiraz sonucunda tahliye kararını durdurulduğunu bildirdi.

MAHKEME DUR DEDİ

Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı aldığını belirten Başkan Ömer Günel "Hukuki mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz" diyerek karara ilişkin şu açıklamayı yaptı:

3 Ekim’de tahliye işlemi gerçekleşmeyecek. Şimdilik ertelendi. Bizim yargıya olan güveniniz tam. Bu zaten AKP’ye geçen Özlem Çerçioğlu’nun Kuşadası’ndaki kamu hizmetlerini engellemek amacıyla başlattığı keyfi bir tahliye talebiydi. Hukuki mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz. Daha önce de dediğim gibi gerekirse çadır kurar Kuşadası halkına hizmet etmeyi sürdürürüz