Torpidoda yakalattı sonu cezaevi oldu

Düzenleme: Kaynak: AA
Torpidoda yakalattı sonu cezaevi oldu

Küçükçekmece'de aracında uyuşturucu bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da Yunus polisleri, Halkalı Mahallesi'nde 1 Ağustos'ta denetim yaparken şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araç sürücüsü E.B'nin üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yapılan aramada aracın torpido kısmında kumandayla çalışan gizli bölme olduğu belirlendi.

Polis ekipleri gizli bölmede, şeffaf folyolara sarılmış uyuşturucu madde, 7 bin lira ve cep telefonu buldu. Araçtaki gizli bölmenin açıldığı anlar, polis kamerasınca kaydedildi.

Şüpheli E.B. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.B, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

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