Torun Tower ofis binası dev Türk bankasına satıldı. Fiyatını görenler inanamadı

Torunlar GYO, portföyünde yer alan ve Denizbank tarafından genel müdürlük binası olarak kullanılan, İstanbul’un Şişli ilçesindeki 39 katlı Torun Tower Ofis binasının 11,6 milyar TL artı KDV bedeli ile Denizbank tarafından satın alındığını aktarıldı.

AÇIKLAMA KAP’A YAPILDI

Şirket tarafından çarşamba akşamı KAP’a yapılan açıklamada, taşınmazın, belirlenen 12.4 milyar TL + KDV değerleme üzerinden yüzde 6.57 iskonto ile satıldığı belirtildi.



BİNAN DAHA ÖNCEKİ KULLANIM ALANI

Tasarruf Sigorta Mevduatı Fonu (TMSF) 2003’te İmar Bankası’ndaki yolsuzlukların doğurduğu kamu zararını telafi etmek amacıyla Uzan ailesinin tüm mal varlığına el koydu.

Fon’a devredilen mallarda Uzanların Şişli Esentepe’deki Telsim arsası da vardı. Uzun seneler bu araziye Türkiye’nin en yüksek binasını yapmak adına imar izni almaya çalışan Uzanlar’ın arsası 2004’te yine yönetimi Fon’da olan Bayındırbank’a satışı gerçekleşti.

Uzanlar’dan TMSF’ye, Fon’dan da Bayındırbank’a geçen Telsim arsası 2005’te bir kez daha satışa çıkarıldı.

İhaleyi Hüsnü Özyeğin’in sahibi olduğu Finans Gayrimenkul isimli şirket 41 milyon 750 bin TL’lik teklifiyle aldı.

Fakat ihale şartnamesine bugüne kadar ihalelerde pek rastlanmamış “en yüksek teklifin yüzde 10 daha fazlasını öneren kuruluşun yeni teklifi değerlendirmeye alınır” ifadeleri yer almıştı.

İhaleyi kazanamayan Torunlar bu maddeyi gündeme yeniden getirerek ihalenin bir kez daha yapılmasına neden oldu. İkinci ihalede ise Özyeğin teklifi yükseltmedi ve Torunlar 45 milyon 925 bin TL’lik teklifle arsanın yeni sahibi olarak kayıtlara geçti.

İŞTE TORUNLAR TOWER ….