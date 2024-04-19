Dolar son sürat yeni rekora ilerliyor

Büşra Kapan
Dolar son sürat yeni rekora ilerliyor
Dolar haftanın son işlem gününde rekora doğru koşuyor. Tatilden sonra ki haftaya yükselişle başlayan kur, rüzsgarı arkasına alarak yeni hedeflere yelken açtı.

Doalr dün gece resmi rakamlarda 32,64 seviyesine ulaşarak yeni br rekora imza attı. Bugün yeni rakamları görme yolunda hızla ilerliyor.

Dolar/TL kuru 09.00’da 32,59 seviyesinde yukarı yönlü primleniyor.

dolar19nisa.jpg

Türk Lirası’nda derinleşen kayıplar, döviz tarafında yeni rekorları daha da hızlandırıyor.

Her gün değersizleşen TL, neredeyse bir çok para birimi karşısında düşüş kaydediyor.

Bu görünüm Euro/TL tarafında da geçerli. Euro/TL’de de yükselişler tam gaz devam ediyor.

Euro/TL aynı saat diliminde 34,74 seviyesinde yukarı yönlü hareketleniyor.

eur19nisan.jpg

Resmi rakamlar böyle olsa da durum Kapalıçarşı’da daha farklı.

İŞTE KAPALIÇARŞI DÖVİR KURU FİYATLARI…

kapalidolar19nisa.jpg

Bugün hem yurtiçinde hem de ABD tarafında veri akışı bulunmuyor. Dün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katıldığı Uluslararası Para Fonu’nda harcamalarda mümkün olduğunca kısıtlamalara gideceklerini söyledi.

ABD tarafında ise dün Fed yetkililerinin konuşmaları takip edildi. Fed yetkilileri, faiz indirimi konusunda aceleci olmayacakları konusunda hem fikir olduklarını ifade etti.

İlgili Haberler
Prim borç ödeme tarihleri ertelendi. SGK duyurdu
Çırağan Palace Kempinski bahçesini piknikçilere açtı. Kişi başı piknik yapmanın fiyatı açıklandı
Torun Tower ofis binası dev Türk bankasına satıldı. Fiyatını görenler inanamadı
Son Haberler
Fenerbahçe dev paradan oldu. İşte Olympiakos'a elenip kaçırdığı miktar Spor
Fenerbahçe dev paradan oldu. İşte Olympiakos'a elenip kaçırdığı miktar
25 yıldır çektiği devasa kiste böyle veda etti. Paylaşımı tepki çekti Dünya
25 yıldır çektiği devasa kiste böyle veda etti. Paylaşımı tepki çekti
İsrail'in saldırısı sonrası İran'dan ilk açıklama. 'Hiçbir hasara yol açmadı' Dünya
İsrail'in saldırısı sonrası İran'dan ilk açıklama. 'Hiçbir hasara yol açmadı'
Şahan Gökbakar Yılmaz Morgül'ü taklit etti! Sosyal medyayı salladı Magazin
Şahan Gökbakar Yılmaz Morgül'ü taklit etti! Sosyal medyayı salladı
Mum dibine ışık vermez atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Mum dibine ışık vermez atasözünün anlamı nedir?
Muhabbet iki baştan olur atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Muhabbet iki baştan olur atasözünün anlamı nedir?
Sektörün en önemli ismi 'Et fiyatlarına rekor zam geliyor' dedi tarih verdi: Bunlar daha iyi günlerimiz Ekonomi
Sektörün en önemli ismi 'Et fiyatlarına rekor zam geliyor' dedi tarih verdi: Bunlar daha iyi günlerimiz