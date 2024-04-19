Dolar son sürat yeni rekora ilerliyor

Doalr dün gece resmi rakamlarda 32,64 seviyesine ulaşarak yeni br rekora imza attı. Bugün yeni rakamları görme yolunda hızla ilerliyor.

Dolar/TL kuru 09.00’da 32,59 seviyesinde yukarı yönlü primleniyor.

Türk Lirası’nda derinleşen kayıplar, döviz tarafında yeni rekorları daha da hızlandırıyor.

Her gün değersizleşen TL, neredeyse bir çok para birimi karşısında düşüş kaydediyor.

Bu görünüm Euro/TL tarafında da geçerli. Euro/TL’de de yükselişler tam gaz devam ediyor.

Euro/TL aynı saat diliminde 34,74 seviyesinde yukarı yönlü hareketleniyor.

Resmi rakamlar böyle olsa da durum Kapalıçarşı’da daha farklı.

İŞTE KAPALIÇARŞI DÖVİR KURU FİYATLARI…

Bugün hem yurtiçinde hem de ABD tarafında veri akışı bulunmuyor. Dün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katıldığı Uluslararası Para Fonu’nda harcamalarda mümkün olduğunca kısıtlamalara gideceklerini söyledi.

ABD tarafında ise dün Fed yetkililerinin konuşmaları takip edildi. Fed yetkilileri, faiz indirimi konusunda aceleci olmayacakları konusunda hem fikir olduklarını ifade etti.