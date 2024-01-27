Torununa mama alamayan yaşlı kadının sözleri yürekleri sızlattı. Her şey iyiye gidiyor diyenler utanır mı?

Türkiye’deki ekonomik kriz gittikçe derinleşiyor. Alım gücü düşen vatandaş gün sonunu iple çekiyor. Zamlı maaşlar mum gibi eriyor. Dar gelirli vatandaş ise çöpten kalan artıkları toplayarak geçimini sağlıyor.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Iraz Doğan yaşadığı sıkıntıları anlattı. Oğlunun evinde yaşadığını anlatan Doğan, evin kapısı, penceresi ve yakacak bir malzemesi bile olmadığını aktardı.

Doğan'ın 65 yaş maaşını gelecek yıl alacağı da öğrenildi. Aile sosyal yardım parası da alamıyor.

"KAPI YOK, KÖMÜR YOK"

Oğlunun yanında kaldığını söyleyen Doğan "Kapı yok, pencere yok, odun yok, durumum yok. Astım var bende, tansiyon var bende. Kömür yok, bir yardım edenim yok. Kimsem yok bir oğlumun yanında kalıyorum işte. " dedi.

Oğlunun ıspanağa ve turpa gittiğini ve öyle geçindiklerini aktaran Doğan "İş olursa gidiyor iş olmazsa gidemiyor. Bazen çöplere gidiyor plastik topluyor." ifadelerini kullandı.

"TORUNUMA ŞEKERLİ SU VERİYORUZ"

Cuma günleri de dilendiğini söyleyen Doğan, "Para veriyorlar kimi ekmek veriyor kimi simit veriyor. Ayakkabı da verdiler, yalındım ayakkabı da verdiler yırtıldı ayağımdaki. Üşüyorum, para olmazsa ne yapayım yok. Evde işte bir oğlum var, iki çocuğu var, bir de ben, bir de gelin var. " şeklinde konuştu.

Torununa süt ve mama alamadığını söyleyen 65 yaşındaki kadın "Torunum var bazen mama yapamıyor şekerli su veriyoruz maması yok, bezi yok. Bazen şekerli su yapıyor veriyor bazen. Donuyoruz, soğuktan ölüyoruz. Soğuk, odun yok kömür yok. Gidiyor çocuk çalı çırpı toplayıp getiriyor ama ne olacak çalıdan çırpıdan? Kırık kırpık ne olacak?" dedi.