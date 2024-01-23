Çöpten bulduğu elbiseyi giyen küçük kızın yürek burkan sevinci. Anne alkışladı küçük kız dans etti

Türkiye’deki ekonomik kriz devam ediyor. Asgari ücretli vatandaş zamların altında kalıyor. Dar gelirli ve çok düşük gelirli vatandaşlar ise yaşamak için ya en ucuz ürünleri almaya çalışıyor ya da çöpten bulduklarıyla günü bitiriyor.

Çöpten bulduklarıyla yaşamını sürdürmeye çalışan anne ve kızın hikayesi ise yürekleri burktu. Küçük kız çöpte bulduğu eski bir elbiseyi giydi. Anne ve kızın sevinci sosyal medyada gündem oldu.

Anne küçük kızı alkışlarken kız da elbiseyle dans etti. Videoyu izleyen herkes gözyaşlarına boğuldu.

Videoyu kimin çektiği bilinmezken olayın Şanlıurfa’da yaşandığı iddia edildi.

Görüntülerin yankı uyandırmasının ardından herkes anne ve kıza ulaşmaya çalışıyor.

OYUNCU BERGÜZAR KOREL EL UZATTI

Olayı duyan ve yardım etmek isteyen oyuncu Bergüzar Korel aileye ulaştı ve aileye yardım etti. Oyuncunun bu duyarlılığı takdir topladı.