Tosya'da ciple çarpışan traktör takla attı

Kastamonu’nun Tosya ilçesi D100 karayolu üzerinde bulunan Akçakavak kavşağında devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

KAYNAK: İHA
Tosya'da ciple çarpışan traktör takla attı

İHA'nın haberine göre, olay, Tosya’da D100 karayolu Akçakavak köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Bostan (80) idaresindeki 37 AB 177 plakalı traktör ile D100 karayolunda seyir halinde olan plakası tespit edilemeyen lüks ciple kavşakta çarpıştı.

Meydana gelen kazada traktör ters dönerek devrildi. Kazada 80 yaşındaki traktör sürücüsü yaralandı. Yaralı traktör sürücüsü olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tosya Bölge Trafik ve Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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