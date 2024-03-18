Otomobilin çarptığı cip takla attı: 2 çocuk yaralı

Kaza, İnegöl Hamidiye Mahallesi Park Caddesi'ndeki döner kavşakta saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Yahya A (40) yönetimindeki 16 YJ 866 plakalı otomobil, kavşağa giriş yapan Hamza Ç.'nin (31) kullandığı 16 PL 961 plakalı cipe çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği cip takla attı. Ters dönen araçta bulunan Muhammet Taha Ç. ile Metehan A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İki çocuk çevredeki sürücüler tarafından araçtan çıkarıldı.

İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.