Tosyalı'daki patlamaya ilişkin flaş iddia: Yanan işçiye damacana ile müdahale edildi

Sosyal medya hesabından Tosyalı Demir Çelik Fabrikası'ndaki patlamaya ilişkin olduğunu öne sürdüğü bir video paylaşan EMEP Milletvekili İskender Bayhan "Yanan işçinin üzerine damacana ile su döküyorlar..." dedi.

Tosyalı'daki patlamaya ilişkin flaş iddia: Yanan işçiye damacana ile müdahale edildi

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren Tosyalı Demir Çelik Fabrikası’nda 8 Kasım günü meydana gelen patlamada 1 işçi yaşamını yitirdi, 2‘sinin durumu ağır olmak üzere 13 işçi de yaralandı.

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, sosyal medya hesabından patlama sonrasına ait olduğunu öne sürdüğü bir video paylaştı.

Bayhan, paylaştığı görüntüde patlama sonrasında yanan arkadaşlarının üzerine damacana ile su döken işçilerin yer aldığını iddia etti.

Hükümetin politikalarını eleştiren Bayhan, paylaşımına şu notu düştü:

"İşte Tosyalı Fabrikasında gerçekleşen patlama: Yanan işçinin üzerine damacana ile su döküyorlar... İşte Türkiye Yüzyılı: İşte ortağınız Tosyalı: İşte övünerek anlattığınız İSG yalanlarınız: İşte kalkınmanız: Sizin tek hedefiniz işçilerin canı ve kanı üzerinden büyümektir"

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