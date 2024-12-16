Tottenham Southampton’a gol yağdırdı

Tottenham Hotspur, St. Mary’s Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada adeta fırtına gibi esti. Daha 1. dakikada James Maddison, Djed Spence’in pasını gole çevirerek takımını öne geçirdi. Ardından 12. dakikada Son Heung-Min ve 14. dakikada Dejan Kulusevski’nin golleriyle fark bir anda üçe çıktı. Southampton savunması dağıldıkça, Tottenham hücumu fırsatları değerlendirmekte zorlanmadı.

25. dakikada Son’un asistiyle Pape Sarr, ceza sahasında rakip savunmayı çalımlayarak topu filelere gönderdi. İlk yarının son anlarında ise Maddison, dar bir açıdan ağları havalandırarak skoru 5-0’a taşıdı. Bu sonuç, Tottenham’ın bir Premier Lig maçında ilk yarıda attığı en fazla gol olarak kayıtlara geçti.

SOUTHAMPTON İÇİN KARA GECE

Southampton Teknik Direktörü Russell Martin, ilk yarının ardından savunma düzenini değiştirse de işler daha da kötüye gitti. Taraftarların tepkisi altında geçen maç, Southampton’ın Premier Lig’deki en kötü başlangıçlarından birine sahne oldu. Maç sonunda Southampton, ligin son sırasında yer alırken, düşme hattından çıkma umutları iyice azaldı.

Southampton Russell Martin ile yollarını ayırdı

TOTTENHAM’IN YÜKSELİŞİ

Tottenham için bu galibiyet, zor geçen haftaların ardından ilaç gibi geldi. Teknik Direktör Ange Postecoglou, oyuncularını eleştirdiği bir haftanın ardından aldığı bu sonuçla rahatladı. Özellikle James Maddison ve Son Heung-Min’in performansı, takımın hücum gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu zaferle Tottenham, Premier Lig’de 10. sıraya yükseldi ve üst sıralar için umutlarını tazeledi. Toplamda 36 golle ligin en çok gol atan takımlarından biri olan Tottenham, gelecekteki maçlar için iddialı bir görüntü çiziyor.

Southampton ise teknik direktör değişikliğine gitmek zorunda kaldı. Martin’in yerine geçecek isim, takımın düşüşüne dur demek için zor bir mücadele verecek. Premier Lig’de kalma mücadelesi, Southampton için artık daha da çetin bir hale geldi.

Tottenham’ın muhteşem hücum performansı ve Southampton’ın savunmadaki zayıflıkları, maçın kaderini belirledi. Bu tarihi galibiyet, Tottenham’a yeni bir ivme kazandırırken, Southampton için alarm zillerini çaldırdı.