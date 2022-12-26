Harry Kane ulaşılamaz bir rekora imza attı

Takımının Brenford'la deplasmanda 1 gol atan Harry Kane, Boxing Day maçlarında 10 gole ulaşan ilk oyuncu oldu.
Golcü futbolcu, 26 Aralık tarihinde oynadığı tüm maçlarda gol atmayı başardı.
Boxing Day, Noel ertesinde hediye günü anlamına geliyor ve İngiltere'de bütün iş yerleri tatil yapıyor.
İLGİLİ HABERLER
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.