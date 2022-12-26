26 Aralık 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Harry Kane ulaşılamaz bir rekora imza attı

Harry Kane ulaşılamaz bir rekora imza attı

İngiltere Premier Lig'de Tottenham forması giyen Harry Kane, bir daha ulaşılması çok güç olan bir rekora imza attı.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 19:51
Takip Et

Tottenhamlı Harry Kane ulaşılamaz bir rekora imza attı

Harry Kane ulaşılamaz bir rekora imza attı
+
Aa
-

Takımının Brenford'la deplasmanda 1 gol atan Harry Kane, Boxing Day maçlarında 10 gole ulaşan ilk oyuncu oldu. 

Golcü futbolcu, 26 Aralık tarihinde oynadığı tüm maçlarda gol atmayı başardı.

Boxing Day, Noel ertesinde hediye günü anlamına geliyor ve İngiltere'de bütün iş yerleri tatil yapıyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dünyanın en iyi mutfakları listesi belli oldu. Bakın Türkiye kaçıncı sırada
1
﻿Dünyanın en iyi mutfakları listesi belli oldu. Bakın Türkiye kaçıncı sırada
﻿Dünyanın en iyi mutfakları listesi belli oldu. Bakın Türkiye kaçıncı sırada
﻿Icardi Wanda Nara ile canlı yayında kavga etti
2
﻿Icardi Wanda Nara ile canlı yayında kavga etti
﻿Icardi Wanda Nara ile canlı yayında kavga etti
﻿En düşük emekli maaşının ne kadar olacağı sızdı! İktidara yakın gazete açıkladı
3
﻿En düşük emekli maaşının ne kadar olacağı sızdı! İktidara yakın gazete açıkladı
﻿En düşük emekli maaşının ne kadar olacağı sızdı! İktidara yakın gazete açıkladı
﻿Şirketlerini Erdoğan ailesinin şirketine devrettiler
4
﻿Şirketlerini Erdoğan ailesinin şirketine devrettiler
﻿Şirketlerini Erdoğan ailesinin şirketine devrettiler
﻿İstanbul uçağında kavga çıktı. Uçak pist başından geri döndü. Polisler uçağın içine girdi
5
﻿İstanbul uçağında kavga çıktı. Uçak pist başından geri döndü. Polisler uçağın içine girdi
﻿İstanbul uçağında kavga çıktı. Uçak pist başından geri döndü. Polisler uçağın içine girdi
﻿Şenol Güneş NKoudou'ya çok sert çıktı
6
﻿Şenol Güneş NKoudou'ya çok sert çıktı
﻿Şenol Güneş NKoudou'ya çok sert çıktı
﻿Nehirde aniden ortaya çıktı timsahlar bile kaçacak delik aradı
7
﻿Nehirde aniden ortaya çıktı timsahlar bile kaçacak delik aradı
﻿Nehirde aniden ortaya çıktı timsahlar bile kaçacak delik aradı
﻿Nijer’de askeri helikopter düştü
﻿Nijer’de askeri helikopter düştü
﻿Nijer’de askeri helikopter düştü
﻿FETÖ'nün firari sözde 'il imamı' Isparta'da yakalandı
﻿FETÖ'nün firari sözde 'il imamı' Isparta'da yakalandı
﻿FETÖ'nün firari sözde 'il imamı' Isparta'da yakalandı
﻿Yorgun düşen kuğunun imdadına polis yetişti
﻿Yorgun düşen kuğunun imdadına polis yetişti
﻿Yorgun düşen kuğunun imdadına polis yetişti
﻿Fransa Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı
﻿Fransa Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı
﻿Fransa Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.