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Bayern Münih yıldız golcünün peşinde

İddialara göre Alman devi Bayern Münih, Robert Lewandowski'nin boşluğunu Harry Kane ile doldurmak istiyor.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 11:09
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Bundesliga ekibi Bayern Münih Tottenham'ın golcüsü Harry Kane'yi istiyor

Bayern Münih yıldız golcünün peşinde
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Barcelona'ya transfer olan Robert Lewandowski'nin yerini doldurmaya çalışan Bayern Münih, İngiliz golcü Harry Kane'i gözüne kestirdi.
10 Temmuz'da Bayern Münih'in İngiliz yıldız ile ilgilendiğini yazan Kicker, taraflar arasında ilk temasında gerçekleştiğini yazdı.

Tottenham ise, Kane'in 2024 yılında sona erecek olan kontratını uzatmak istiyor.

Kane, bu sezon Premier Lig'de sahaya çıktığı yedi maçta attığı altı golle, gol krallığında ikinci sırada yer alırken, Tottenham ise, lider Arsenal'in bir puan gerisinde averajla üçüncü sırada bulunuyor.

BAYERN MUNIH LİGDE DÖRT MAÇTIR KAZANAMIYOR

Ligde oynadığı beş maçta 12 puan toplayan Alman devi, beşinci sırada yer alırken, bu maçlarda attığı 19 golle ligin en skorer takımı konumunda... Bavyera ekibi geçen sezon ligin ilk yedi haftalık sürecinde ise 24 kez gol sevinci yaşamıştı.

Nagelsmann'ın öğrencileri ligde oynadığı son dört maçta üç beraberlik ve bir yenilgi aldı.

LEWANDOWSKI GOLLERİNİ ATMAYA DEVAM EDİYOR

Sezon başında 45 milyon Euro karşılığında Barcelona'ya transfer olan Polonyalı golcü, Katalan ekibinin gol yükünü çekiyor. Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde sekiz kez forma şansı bulan Lewandowski, 11 kez gol sevinci yaşarken, iki kez de asist yapma başarısı gösterdi.

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