Toyota çıldırdı! 200 bin TL indirim yapıyor

YENİÇAĞ - Ercan KARACA

Yıl sonu yaklaştıkça markalar kampanyaları hızlandırdı. Toyota, yeni otomobil sahibi olmak isteyenlere Kasım ayı sonuna kadar Toyota Hilux, Corolla Cross, Yaris Cross, Corolla Sedan, Yaris ve Corolla HB modelleri 200 bin TL’ye varan indirimler veya yüzde 0 faiz avantajıyla, yeni sahiplerini bekliyor olacak.

Toyota Hilux modeli 200 bin TL’ye varan avantaj ile birlikte 1 milyon 400 bin TL’den başlayan fiyatlarla sunulurken aynı zamanda 100 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi fırsatı bulunuyor.

Bununla birlikte SUV segmentine yeni bir boyut kazandıran Corolla Cross modeli de 200 bin TL’ye varan indirimle birlikte 1 milyon 495 bin TL’den başlayan fiyatlarla veya 200 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi fırsatıyla sunuluyor.

SUV segmentinin dinamik modellerinden Yaris Cross, Kasım ayı boyunca 170 bin TL’ye varan indirimlerle 1 milyon 195bin TL’den başlayan fiyatlarla veya 200 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi fırsatıyla sunuluyor.

Corolla Sedan modelinde de avantajlar devam edecek. Şık tasarımı, geniş iç hacmi ve konforlu sürüşüyle öne çıkan Corolla Sedan, 180bin TL’ye varan nakit indirimiyle 1milyon 2bin 800TL’den başlayan fiyatlarla veya 200 bin TL 12 ay, yüzde 0 faizli kredi desteği ile alınabilecek.

Toyota Corolla HB sahibi olmak isteyenler için ise bu model 160 bin TL’ye varan indirim ile 1 milyon 310bin TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor. Dileyenler 200 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli krediden de yararlanabilecekler.

YARİS MODELİ ÖTV MUAFİYETİYLE ALINABİLİYOR

Toyota, Kasım ayı boyunca sunduğu indirimlerle birlikte benzinli motora sahip Yaris modelini 135 bin TL’ye varan indirimlerle birlikte 997 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuyor. Ayrıca nakit indirimi yerine 200 bin TL 12 ay,yüzde 0 faiz fırsatından da yararlanmak mümkün olacak.

Yaris Hybrid modeli de 200 bin TL’ye 12 ay vade ve 0 faiz kredi kampanyasıyla tercih edilebiliyor veya 160 bin TL indirimle alınabiliyor.