Trabzon 2022'de altın yılını yaşadı: 1 milyon ziyaretçi

AA'da yer alan habere göre Erdoğan, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ziyaretinde yaptığı konuşmada, kentin turizmini değerlendirdi.

Ortahisar ilçesindeki "Kostaki Konağı" olarak da bilinen Trabzon Müzesi'nin restorasyonun ilişkin Erdoğan, konağın yeniden ihale edilerek 410 günlük iş takvimiyle yer tesliminin yapıldığını ifade etti.

Erdoğan, Sümela Manastırı'nın da tamamen ziyarete açıldığını aktararak, "Dün itibarıyla da ışıklandırması yapıldı. Bakanlığımızın teknik ekibinin yapmış olduğu proje çalışmasıyla Sümela'nın o güzelliğini daha çok ortaya çıkarmak için gece ışıklandırması da açılmış bulunuyor. Bundan sonra yerli ve yabancı ziyaretçilerimizin hizmetinde devam edecek." diye konuştu.

Sümela konusunda son bir çalışmanın da turnike konusu olduğunu dile getiren Erdoğan, bununla ilgili de çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

- "2023 yılında bu rakamın daha da artacağına inancım tam"

Erdoğan, Trabzon'da kruvaziyer turizmine yönelik de değerlendirmede bulunarak, "2023'ün kış olmasına rağmen ilk gemisini de karşıladık. Nisan ayına kadar devam edecek kış programı. Yaz programı henüz netleşmedi." dedi.

Trabzon'un turizmde geldiği noktaya dikkati çeken Erdoğan, "Trabzon 2022'de altın yılını yaşadı. Bizdeki kayıtlara göre yaklaşık 1 milyon misafir ağırladık. Bu, tabii ki Trabzon'a verilen önemin bir göstergesi. 2023 yılında bu rakamın daha da artacağına inancım tam." dedi.

Erdoğan, Trabzon Valiliği koordinesinde, TTSO ve İl Sağlık Müdürlüğü ile sağlık turizmi çalışmalarına da başladıklarına işaret ederek, şehrin gastronomisinin de önemli olduğunu, bu yönde de çalışma yaptıklarını anlattı.

Trabzon'da Akçakale, Aşağı Hisar ve Yukarı Hisar'daki kazı çalışmalarının devam ettiğini belirten Erdoğan, kentte toplam 237 turizm işletme belgeli tesis ile 18 bin 112 yatak kapasitesinin bulunduğunu söyledi.

Erdoğan, Trabzon'a ziyaretçi olarak son dönemlerde Amerika Birleşik Devletleri'nin ilgi gösterdiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tamer Erdoğan, TGC Başkanı Ersen Küçük'ten cemiyet hakkında bilgi aldı.