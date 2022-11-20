20 Kasım 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Trabzon Ortahisar’da icradan satılık tarla

T.C. Trabzon 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından Trabzon Ortahisar ilçesinde 1.591 m² tarla mahkemeden satılacak.

Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar - 10:36
Takip Et

Trabzon Ortahisar’da icradan satılık tarla

Trabzon Ortahisar’da icradan satılık tarla
+
Aa
-

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Trabzon İli Ortahisar İlçesi Tos Mahallesi Karlık Mevkii 129 ada 5 parsel. Tapuya 1.591,85 m2 tarla vasfında kayıtlıdır. Belediye imar yazısında plansız alanda kaldığı belirtilmiştir. Bilirkişi raporunda Trabzon İli, Ortahisar İlçesi, Tos Mahallesinde bulunan 129 Ada 5 Parsel, yapılan incelemeler sonucu niteliği Fındık ve Tarla, tarımsal olarak üzerinde fındık ve tarla bitkisi yetişen,taşınmazın hâlihazırda ki durumu itibariyle üzerinde fındıklık ve tarla alanı bulunduğu, Taşınmazın Trabzon İli, Ortahisar İlçesi, Tos Mahallesi, olup, ulaşım araba yolu ile sağlanmakta ve Kuzey- yönüne bakılı konumdadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yerli İHA'ların motor fabrikasına Ukrayna el koydu
1
﻿Yerli İHA'ların motor fabrikasına Ukrayna el koydu
﻿Yerli İHA'ların motor fabrikasına Ukrayna el koydu
﻿ABD’li komutandan teröristlere açık destek! YPG’nin sözde mezuniyet törenine katıldı
2
﻿ABD’li komutandan teröristlere açık destek! YPG’nin sözde mezuniyet törenine katıldı
﻿ABD’li komutandan teröristlere açık destek! YPG’nin sözde mezuniyet törenine katıldı
﻿Elon Musk Trump için anket açtı. ABD eski başkanının hesabı kalıcı olarak askıya alınmıştı
3
﻿Elon Musk Trump için anket açtı. ABD eski başkanının hesabı kalıcı olarak askıya alınmıştı
﻿Elon Musk Trump için anket açtı. ABD eski başkanının hesabı kalıcı olarak askıya alınmıştı
﻿Şarj istasyonları yönetmeliği çıktı. İşte detaylar
4
﻿Şarj istasyonları yönetmeliği çıktı. İşte detaylar
﻿Şarj istasyonları yönetmeliği çıktı. İşte detaylar
﻿Dünya Kupası için Katar’a F16'lar eşliğinde gittiler. Güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıktı
5
﻿Dünya Kupası için Katar’a F16'lar eşliğinde gittiler. Güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıktı
﻿Dünya Kupası için Katar’a F16'lar eşliğinde gittiler. Güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıktı
﻿Bakan Kirişçi'den büyük ayıp. Derdini anlatan vatandaşı aşağıladı
6
﻿Bakan Kirişçi'den büyük ayıp. Derdini anlatan vatandaşı aşağıladı
﻿Bakan Kirişçi'den büyük ayıp. Derdini anlatan vatandaşı aşağıladı
﻿F1 Abu Dabi Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in
7
﻿F1 Abu Dabi Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in
﻿F1 Abu Dabi Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in
﻿Bakanlık açıkladı! Eylülde 1.300 yatırım teşvik belgesi verildi
﻿Bakanlık açıkladı! Eylülde 1.300 yatırım teşvik belgesi verildi
﻿Bakanlık açıkladı! Eylülde 1.300 yatırım teşvik belgesi verildi
﻿MHP'li il başkanı Murat Öner hayatını kaybetti
﻿MHP'li il başkanı Murat Öner hayatını kaybetti
﻿MHP'li il başkanı Murat Öner hayatını kaybetti
﻿Jandarmadan sahte para operasyonu
﻿Jandarmadan sahte para operasyonu
﻿Jandarmadan sahte para operasyonu
﻿İstanbul'da operasyon
﻿İstanbul'da operasyon
﻿İstanbul'da operasyon
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.