Trabzon Ortahisar’da icradan satılık tarla

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Trabzon İli Ortahisar İlçesi Tos Mahallesi Karlık Mevkii 129 ada 5 parsel. Tapuya 1.591,85 m2 tarla vasfında kayıtlıdır. Belediye imar yazısında plansız alanda kaldığı belirtilmiştir. Bilirkişi raporunda Trabzon İli, Ortahisar İlçesi, Tos Mahallesinde bulunan 129 Ada 5 Parsel, yapılan incelemeler sonucu niteliği Fındık ve Tarla, tarımsal olarak üzerinde fındık ve tarla bitkisi yetişen,taşınmazın hâlihazırda ki durumu itibariyle üzerinde fındıklık ve tarla alanı bulunduğu, Taşınmazın Trabzon İli, Ortahisar İlçesi, Tos Mahallesi, olup, ulaşım araba yolu ile sağlanmakta ve Kuzey- yönüne bakılı konumdadır.

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