Trabzon Ortahisar’da icradan satılık triplex daire

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Trabzon İli, Ortahisar İlçesi, Yalıncak Gülyalı Mahallesi, Gülyalı Mevkii,131 Ada, 1 Parsel sayılı, 2.958,30 m2 yüz ölçümlü ana taşınmazda A Blok, 1 Nolu Bağımsız Bölüm, Trıplex Mesken niteliğinde, Brüt 248,85 m2, Net195,57 m2 alanlı, 1/16 arsa paylı Taşınmazın ½ ORANINDAKİ HİSSESİ Garaj, A1 Otopark Eklentisi ile birlikte açık artırma suretiyle satılacaktır.

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