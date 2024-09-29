Trabzon penaltıyla tekrar öne geçti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Trabzon penaltıyla tekrar öne geçti

Trabzonspor, Simon Banza'nın 45+2'de penaltıdan bulduğu golle 2-1 öne geçti.

Süper Lig’de oynadığı 5 maçta henüz galibiyeti bulunmayan ve Abdullah Avcı'nın yerine Şenol Güneş'i getiren Trabzonspor bugün saat 16:00'da Papara Park'ta Konyaspor'u konuk ediyor.

Trabzonspor ile Konyaspor arasındaki müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor. VAR'ın başında ise Direnç Tonusluoğlu yer alıyor.

Maçın 16. dakikasında Bardhi'nin kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken top Visca'nın önüne düştü. Visca'nın harika şutu fileleri havalandırdı.

Konyaspor, yenilen golden tam 8 dakika sonra Adil Demirbağ'ın attığı golle skoru eşitledi.

Riechedly Bazoer'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topta arka alanda Adil Demirbağ topla buluştu. Adil'in çektiği şut gol oldu.

TRABZON PENALTI İLE TEKRAR ÖNE GEÇTİ

Uzatma dakikalarında kullanılan kornerde Banza'nın kafasını Kramer karşıladı. Kramer'in müdahalesinde hakem panaltı noktasını gösterdi.

Topun başına geçen Trabzonspor'un santraforu Simon Banza, topu ağlara gönderdi.

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