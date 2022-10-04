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Trabzon Sağlık Müdürlüğü akaryakıt satın alacak

Trabzon Sağlık Müdürlüğü akaryakıt satın alacağını duyurdu.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 13:27
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Trabzon Sağlık Müdürlüğü akaryakıt satın alacak

Trabzon Sağlık Müdürlüğü akaryakıt satın alacak
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Basın İlan’da “2023 YILI KAMU HASTANELERİ JENERATÖR YAKITI(MOTORİN) ALIMI İHALESİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.” Denildi.

Niteliği, türü ve miktarı: 34.450 Litre Jeneratör Yakıtı Motorin (Diğer) Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

Sözleşme imzalanmasını müteakip 1 gün içinde işe başlanılır.

İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 18.10.2022 - 10:00

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İstekli bir akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun bayisi olduğuna dair bayilik yazısı veya bayilik sözleşmesi,

İstekli bir akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşunun bayisi ise teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu´nun bayisi olduğuna dair bayilik yazısı veya bayilik sözleşmesi,

İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu´ndan bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan istasyonlu veya istasyonuz bayilik belgesi

İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve İzin Belgesi.

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