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Trabzon'da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 ölü, 4 yaralı

Trabzon'da, Karadeniz Sahil yolunda 2'si minibüs 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 20:40
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Trabzon'da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 ölü, 4 yaralı

Trabzon'da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 ölü, 4 yaralı
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(DHA) - Kaza, saat 18.30 sıralarında Karadeniz Sahil Yolu Beşirli Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Trabzon'dan Giresun yönüne gitmekte olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 61 TZ 025 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak önündeki 61 AFT 442 plakalı otomobile çarptı.

Arkadaki araçların da bu sırada çarpışmasıyla 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Kazada bariyere çarpan 61 BM 331 plakalı otomobilin sürücüsü Ersün Süer hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Yolda yaklaşık 4 kilometrelik araç kuyruğu oluşurken, ulaşım aksadı.

Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik, 2 saat sonra normale döndü. 

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