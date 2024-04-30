Trabzon'da çiftçilere 3 ton fasulye tohumu dağıtıldı

Trabzon Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi" kapsamında, çiftçilere fasulye tohumları dağıtıldı. Programın düzenlendiği Ortahisar Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü İsa Kaplan, 1 milyon liralık bütçeyle 3 bin 430 kilogram fasulye tohumunun 18 ilçede 700 dekar alana ekileceğini açıkladı.

Kaplan, çiftçilere en uygun ürün çeşitlerini tanıtmayı hedeflediklerini belirterek, dağıtılan ürünün geçen sene denendiğini ve bölgede yüksek verim elde edildiğini ifade etti. Ayrıca, kahverengi kokarca gibi tarımsal ürünlere zarar veren haşerelerle mücadele konusunda da bilgi verdi.

Trabzon ve Rize'deki zararlı böceklerin sayısının diğer illere göre daha az olduğunu vurgulayan Kaplan, çiftçilere yönelik bilgilendirme ve mücadele çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini dile getirdi.

Kaplan, ayrıca kimyasal ilaçlar yerine doğal dengeyi korumak amacıyla samuray arılarının kullanılacağını ve 150 bin samuray arısının haziranın ilk haftasında doğaya bırakılacağını belirtti.

Dağıtılan fasulye tohumları yüzde 75 hibe ile çiftçilere teslim edildi.