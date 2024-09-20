Trabzon'da hastaneyi sel bastı. Hastalar güçlükle nakledildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Trabzon'da hastaneyi sel bastı. Hastalar güçlükle nakledildi

Trabzon'da Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'ni de su bastı. Yoğun Bakım Ünitesindeki hastalar sedye ile arazi aracına alındı, ardından da ambulanslarla civardaki hastanelere sevk edildi.

Trabzon'un Arsin, Araklı ve Sürmene ilçesinde sağanak yağış nedeniyle derelerin debisi yükseldi, bazı ırmaklar taştı.

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Taşkınlar nedeniyle yollarda su birikti, binaların zemin katlarındaki ev ve iş yerlerini su bastı. Yer yer heyelan yaşanan üç ilçedeki bazı yollarda da çökmeler meydana geldi.

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Araklı ilçesinde sağanağın ardından Özgen Mahallesi'ndeki Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'ni de su bastı. Önce Yoğun Bakım Ünitesindeki hastalar sedye ile arazi aracına alındı, ardından da ambulanslarla civardaki hastanelere sevk edildi.

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