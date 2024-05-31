Trabzon'da inek kurtarma operasyonu

Trabzon’un Maçka ilçesi Ocaklı Mahallesi’nde yaşayan E.Y.’ye ait inek, yoldan yaklaşık 60 metre uçuruma yuvarlandı. Kendi çabaları ile ineği kurtarmaya çalışan ancak başarılı olamayan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Maçka İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, ihbarın ardından harekete geçerek AFAD personelleri ile birlikte ineği sedyeye bağlayarak düştüğü yerden kurtardı.

Vatandaşlar kurtarma operasyonu sonrası Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine ve AFAD personeline teşekkür etti.