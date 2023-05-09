Trabzon’daki ödül töreninde ‘Avni Aker’ gerginliği: Bakan Karaismailoğlu salonu terk etti

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti’nin düzenlediği Yılın Başarılı Gazetecileri Yarışması’nın ödül töreninde, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ile CHP’li Ahmet Kaya arasında gerginlik yaşandı. Kaya ile tartışan Karaismailoğlu, salonu terk etti.

Trabzon’daki ödül töreninde ‘Avni Aker’ gerginliği: Bakan Karaismailoğlu salonu terk etti

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti, 2022 Yılı Başarılı Gazeteciler Yarışması’nda ödül alan gazeteciler için dün tören düzenledi.

ANKA haber ajansının aktardığına göre törene; AKP’nin Trabzon’dan milletvekili adayı gösterdiği Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya da katıldı.

Ahmet Kaya, törende yaptığı konuşmada, "Trabzonspor'dan Avni Aker'i aldınız. Yeni tahsis edilen statta Trabzonspor misafir gibi. O tesisleri Trabzonspor'a tahsis edin, yoksa biz iktidara geldiğimizde vereceğiz. Bir haftanız kaldı, isterseniz siz yapın, yoksa biz iktidara geldiğimizde yaparız” dedi.

Adil Karaismailoğlu, konuşmasını bitirip sahneden inen Ahmet Kaya’ya, "Ben burada siyaset yapmadım, burası bir ödül töreni" diyerek tepki gösterdi.

Bunun üzerine Karaismailoğlu ve Kaya arasında tartışma yaşandı.

Karaismailoğlu, daha sonra salonu terk etti.

Öne Çıkanlar
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Son Haberler
IŞİD ve El Kaide bağlantılı 8 kişinin mal varlıkları donduruldu Güncel
IŞİD ve El Kaide bağlantılı 8 kişinin mal varlıkları donduruldu
Malatya’da baraka yangını: 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Yaşam
Malatya’da baraka yangını: 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Erzurum provokasyonunda flaş gelişme: Gözaltına alınan 15 şüpheli serbest bırakıldı Güncel
Erzurum provokasyonunda flaş gelişme: Gözaltına alınan 15 şüpheli serbest bırakıldı
Malatya’da hasarlı binanın duvarı çöktü: 1 ölü Yaşam
Malatya’da hasarlı binanın duvarı çöktü: 1 ölü
Bakan Bilgin’den net ‘asgari ücret’ açıklaması: Rakam ve tarih verdi Güncel
Bakan Bilgin’den net ‘asgari ücret’ açıklaması: Rakam ve tarih verdi
Beşiktaş'ta zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı Yaşam
Beşiktaş'ta zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı