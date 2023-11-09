Trabzonlu vücutçudan 40 günde üç şampiyonluk

Turgay Beşyıldız / YENİÇAĞ

Nevşehir Kapadokya Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyat Bölümü öğrencisi 23 yaşındaki Hakan Çavuş, Vücut Geliştirme- Fıtness Şampiyonluğu’nda, son 40 gün içerisinde İzmir, Antalya ve Santa Susanna’da yapılan üç ayrı yarışmada, kilosunda şampiyon olarak, bir anda gözleri üzerine çevirdi.

Ayrıca Hakan Çavuş, bu şampiyonluklarla Türk Milli Takım’ında 75 Kg’da temsil etme hakkı da kazandı.

Ailesinin 3 evladından biri olan, Miray ve Serkan’ın ağabeyleri Hakan Çavuş, vücut geliştirme sporunun, hayat stilindeki en büyük tutkusu olduğunu belirtirken, son 5 yıldır bu spor ile oldukça yoğunlaştığını söyledi.

Yarışma kariyerine ise daha yeni başladığını belirten Çavuş, bu beş yılın sonunda nihayet şampiyonluklara ulaşmanın sevincini yaşamaya başladı.

27 Eylül- 1 Ekim tarihleri arasında İzmir’de yapılan 2023 Türkiye Vücut Geliştirme-Fıtness Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası milli takım seçmelerinde; Genç Erkekler kategorisinde, Vücut Geliştirme-75 Kg’da 1. olup şampiyonluk kazanırken, Türk Milli Takım kadrosunda da bulunup, önümüzdeki süreçte yarışma hakkı elde etti.

Öte yandan, 20-22 Ekim tarihleri arasında Antalya’da yapılan; 2. International Anatolian Cup Vücut Geliştirme-Fıtness Şampiyonası’nda, yine Genç Erkekler kategorisinde 75 kg’da şampiyonluk kazanarak 1.lik kürsüsüne çıktı.

Trabzonlu vücut geliştirme sporcusu, iki yıldan beri öğrenci olduğu Nevşehir’de, ailesinden ayrı yalnız yaşarken, yaptığı sporla ilgili yeterli beslenmenin de önemini vurgulayan Hakan Çavuş, çok sevinçli olduğunu, çalışmalarının semerelerini görmeye başladığını ifade etti.

Türkiye Vücut Geliştirme ve Fıtness Federasyonluğu bünyesinde yapılan bu şampiyonalardan sonra, birkaç gün önce İspanya’nın Santa Susanna kentinde düzenlenen; Santa Susanna Vücut Geliştirme-Fıtnesss Dünya Şampiyonası’nda, (2023 IFBB World Champıonshıps) genç erkeklerde 75 kg’da şampiyon olup altın madalya takarak, salondakilere 1. lik kürsüsünde İstiklal marşımızı dinlettiren Hakan Çavuş: ’’Bu sporda, artık profesyonel seviyeye geçiş hakkı kazanarak, Uluslar Arası Vücut Geliştirme Federasyonu (IFBB) - Pro Card sahibi olmayı çok istiyorum.’’diyerek duygularını dile getirdi.

Diğer yandan, önümüzdeki iki yıl içerisinde dünyadaki en prestijli yarışmalardan olan, Amerika’da düzenlenecek Mr.Olympia Vücut Geliştirme Etkinliğinde yer almak isteyen genç sporcu; Mr. Olympia’nın, Uluslararası Vücut Geliştirme ve Fıtness Federasyonu tarafından her yıl düzenlenen, uluslararası vücut geliştirme yarışmasının Joe Weider's Olympia Fitness & Performance Weekend'deki, profesyonel erkek vücut geliştirme yarışmasını kazanan sporcuya verilen unvanın, adı olduğunu hatırlattı.