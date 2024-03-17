Trabzonspor: 2 Fenerbahçe: 3

Süper Lig'in 30. haftasında Abdullah Avcı'nın ekibi Trabzonspor ile İsmail Kartal'ın yönetimindeki Fenerbahçe karşı karşıya geldi.



Papara Park'ta oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 3-2 kazanırken maçın ilk yarısını 2-0 önde kapatan Fenerbahçe'nin gollerini 13 ve 45+4'te Fred, 87. dakikada ise Michy Batshuayi kaydetti.



İkinci yarıda maçı 2-2'ye getirmesine rağmen mağlup olmaktan kurtulamayan Trabzonspor'un gollerini ise 63. dakikada Enis Bardhi ve 78. dakikada penaltıdan Trezeguet kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 79'a yükseltirken, Trabzonspor 49 puanda kaldı. Fenerbahçe, 81 puanlı Galatasaray'ın arkasında zirve yarışını sürdürdü.



Ligin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe evinde Adana Demirspor'u ağırlarken, Trabzonspor deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak.

30. HAFTA PUAN DURUMU



1. (81) Galatasaray

2. (79) Fenerbahçe

3. (49) Trabzonspor

4. (46) Beşiktaş

5. (43) Kasımpaşa

6. (42) Başakşehir

7. (42) Rizespor

8. (41) Antalyaspor



