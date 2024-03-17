İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Trabzonspor Fenerbahçe maçı açıklaması

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Trabzonspor Fenerbahçe maçı açıklaması
Trabzonspor taraftarının, Fenerbahçeli futbolculara saldırmasıyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bir açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İşte Ali Yerlikaya'nın açıklaması:

"Bu akşam oynanan Trabzonspor Fenerbahçe futbol karşılaşması sonrası sahaya giren seyircilerle ilgili kimlik belirleme çalışmaları ve maç sonu yaşanan olaylarla ilgili soruşturma derhal başlatılmıştır.

Spor, her şeyden önce centilmenliktir. Futbol sahalarında şiddet olaylarının yaşanması asla kabul edilemez.

Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."

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