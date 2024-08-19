Trabzonspor ayrılığı resmen açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor ayrılığı resmen açıkladı

Trabzonspor yönetiminin uzun süredir göndermeye çalıştığı Maxi Gomez ile sözleşme feshi için anlaşma sağlandı.

Sezona istediği gibi başlayamayan Trabzonspor’da, takımdan ayrılacak oyuncular merakla bekleniyordu. Yönetim, kadroda düşünülmeyen isimlerle görüşmelerini sürdürüyor ve ayrılıklar için geri sayıma geçmişti.

İlk ayrılık gerçekleşti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Maximilian Gomez Gonzalez arasındaki 01.09.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." denildi.

KAP'a yapılan açıklamada da Gomez'e ödenecek ücret belli oldu. Açıklama şöyle:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Maximilian Gomez Gonzalez arasındaki 01.09.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya 4 (Dört) eşit taksit halinde 700.000.-EUR fesih bedeli ödenecektir."

28 yaşındaki golcü oyuncu, geçen sezonu İspanyol ekibi Cadiz’de kiralık olarak geçirdi. Trabzonspor formasıyla 35 maça çıkan Gomez, 7 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.

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