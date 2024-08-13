Trabzonspor Batahov'un maliyetini açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Trabzonspor Batahov'un maliyetini açıkladı

Ukraynalı stoper Trabzonspor'a 4+1 yıllık imza attı, maliyeti belli oldu.

Trabzonspor, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bordo-mavili kulüp, Ukraynalı stoper Arsenii Batahov’u kadrosuna kattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Batahov’un bonservisi için 2 milyon dolar ödenirken, oyuncu ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandı. Genç stoper, Trabzonspor’da 44 numaralı formayı giyecek.

Trabzonspor’dan KAP’a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Arsenii Batahov’un kulübümüze kesin transferi konusunda, FC Zorya ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, FC Zorya’ya sözleşme fesih bedeli olarak 2.000.000 USD, 4 taksit halinde ödenecektir.

Profesyonel futbolcu Arsenii Batahov ile opsiyon hakkı kulübümüzde olmak üzere 4+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2024/2025 futbol sezonunda 648.500 EUR garanti ücret,
2025/2026 futbol sezonunda 680.500 EUR garanti ücret,
2026/2027 futbol sezonunda 726.250 EUR garanti ücret,
2027/2028 futbol sezonunda 779.000 EUR garanti ücret ödenecektir.
Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde, 2028/2029 futbol sezonunda 882.000 EUR garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4,8’i oranında ödeme yapılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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