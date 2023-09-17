Trabzonspor Beşiktaş. Dev maçın ilk 11'leri belli oldu. Güneş'ten flaş karar

Editör: Barış Atakan

Süper Lig'de 5. hafta iki devin mücadelesine sahne olacak.

Süper Lig'in iki devi Trabzonspor ile Beşiktaş, bu akşam Trabzon'da karşı karşıya gelecek.

Trabzon Papara Park'ta oynanacak ve saat 20'de başlayacak karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek.

İki takım bugüne kadar 136 maç yaptı. 50 yıllık rekabette geride kalan 136 resmi maçın 54'ünü Beşiktaş, 47'sini Trabzonspor kazandı. 35 mücadelede ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.

Siyah-beyazlılar 187 kez fileleri havalandırırken, bordo-mavililer ise 153 gol kaydetti.

İki ekip, Süper Lig'de yarın 101. kez rakip olacak.

Geride kalan 100 müsabakada siyah-beyazlılar 37, bordo-mavililer 36 galibiyet aldı, 27 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın attığı 142 gole, Trabzonspor 115 golle karşılık verdi.

Karşılaşma öncesi takımların sahaya sürecekleri 11'ler ise belli oldu.

Trabzonspor'un sahaya; Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Benkovic, Eren, Mendy, Bakasetas, Bardhi, Visca, Trezeguet, Onuachu şeklinde çıkması bekleniyor.

Beşiktaş'ta ise Şenol Güneş Amartey'in yokluğunda yerine Necip'i oynatmayı kararlaştırdı.

Güneş, ailevi nedenlerle gittiği Fransa'dan dönen Aboubakar'ı da ilk 11'e koyacak. Beşiktaş'ın beklenen 11'i şöyle:

Mert, Rosier, Necip, Colley, Masuaku, Rashica, Salih, Hadziahmetoviç, Gedson, Muleka, Aboubakar.