Trabzonspor çıkmazı. Umut Bozok işleri karıştırdı

Bordo-Mavililer, Umut Bozok'u bonservis geliri elde etmeden bırakmak istemiyor.

2021-22 sezonunda kiralık olarak Kasımpaşa forması giyen Umut Bozok, attığı 20 golle sezonu gol kralı olarak tamamlamıştı.

Sezon sonunda 2 milyon euro bedelle Trabzonspor'a transfer olan Umut Bozok, beklentilerin altında kaldı ve Abdullah Avcı tarafından gözden çıkarıldı.

Milli futbolcunun menajeri bir süredir yeni bir takım arayışında olmasına rağmen henüz bir talip bulamadı.

Umut Bozok için herhangi bir teklif gelmezken, Trabzonspor deneyimli forveti bonservis geliri elde etmeden bırakmak istemiyor.

Sözleşmesinin son yılına giren Umut Bozok, Karadeniz temsilcisinden 2024-25 sezonu için 36 milyon 750 bin TL garanti ücret alacak.