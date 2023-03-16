Trabzonspor'un borcu dudak uçuklattı.

Turgay Beşyıldız / YENİÇAĞ

Denetleme kurulu başkanı Mahmut Ören’in yaptığı açıklamada net borcun 2 milyar 835 milyon 909 bin olduğu belirtildi.

yapılan açıklamada kısaca şu ifadeler kullanıldı;

“ 31.Ocak.2023 tarihi itibariyle kısa vadeli banka kredi borçları 15 Milyon 301 bin TL, uzun vadeli banka kredi borçları da 987 milyon 960 bin TL, olmak üzere toplam 1 milyar 003 milyon 261 bin TL’ dir.

Gerçekleşen gelirler ve giderler sonucunda oluşan mali tablolara göre; dernek ve bağlı şirketlerin 31.Ocak.2023 tarihi itibariyle; kısa vadeli borçlar toplamı;

1 milyar 668 milyon 263 bin TL, uzun vadeli borçlar toplamı 1 Milyar 566 milyon 926 bin TL, borçlar toplamı; 3 milyar 235 milyon 189 bin TL, kısa vadeli mevcutlar ise 399 milyon 280 bin TL olmak üzere, Trabzonspor’un net borç toplamı: 2 milyar 835 milyon 909 bin TL olarak açıklandı.