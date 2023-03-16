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Trabzonspor'un borcu dudak uçuklattı.

Trabzonspor denetleme kurulu bugün düzenlediği basın toplantısı ile kulübün net borcunu açıkladı.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 12:41
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Trabzonspor denetleme kurulu kulübün net borcunu açıkladı

Trabzonspor'un borcu dudak uçuklattı.
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Turgay Beşyıldız / YENİÇAĞ

Denetleme kurulu başkanı Mahmut Ören’in yaptığı açıklamada net borcun 2 milyar 835 milyon 909 bin olduğu belirtildi.
yapılan açıklamada kısaca şu ifadeler kullanıldı;
“ 31.Ocak.2023 tarihi itibariyle kısa vadeli banka kredi borçları 15 Milyon 301 bin TL, uzun vadeli banka kredi borçları da 987 milyon 960 bin TL, olmak üzere toplam 1 milyar 003 milyon 261 bin TL’ dir.
Gerçekleşen gelirler ve giderler sonucunda oluşan mali tablolara göre; dernek ve bağlı şirketlerin 31.Ocak.2023 tarihi itibariyle; kısa vadeli borçlar toplamı; 
1 milyar 668 milyon 263 bin TL, uzun vadeli borçlar toplamı 1 Milyar 566 milyon 926 bin TL,  borçlar   toplamı;  3 milyar 235 milyon 189 bin TL, kısa vadeli mevcutlar ise 399 milyon 280 bin TL olmak üzere,  Trabzonspor’un net borç toplamı: 2 milyar 835 milyon 909 bin TL  olarak açıklandı.

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