TFF'de etkili olan tarikatları Trabzonspor efsanesi Lemi Çelik ortaya çıkardı. Büyükekşi'nin dosyasını açtı

Lemi Çelik, Mehmet Büyükekşi'nin dosyasını açtı, nasıl korunduğunu yazdı. TFF'deki FETÖ'cü ve Menzilci hocalar. Altıntop'u kimler kolluyor?

TFF'de etkili olan tarikatları Trabzonspor efsanesi Lemi Çelik ortaya çıkardı. Büyükekşi'nin dosyasını açtı

Trabzonspor'un efsane futbolcularından spor yazarı Lemi Çelik, Türkiye Futbol Federasyonu ile ilgili olarak çarpıcı iddialar ortaya attı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi için "Bana göre topu görse bomba zannedip karakola getirecek!" yorumunu yapan Lemi Çelik, Cumhuriyet'te bugün çıkan yazısında, "TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, hiçbir futbol geçmişi ve futbolla ilgisi yokken hangi planlama ile önce Gaziantep Kulübü başkanı yapıldı. Onun döneminde Gaziantepli bazı futbolcular kendi maçlarına iddaa oynayıp yakalandılar ve ceza aldılar. Kulübün de ceza alıp küme düşmesi lazım. Ama kulüp küme düşürülmedi ve başkan korundu, sonra federasyon başkanı yapıldı. Türk futbolu maalesef siyasetin kontrolünde" ifadelerini kullandı.

Çelik, şöyle devam etti:

"Liyakatsiz ve başarısız kadroların elinde, en küçük bir stratejik planlama yapılmadığı için hem milli takımımız başarısız oluyor hem de G.Saray, F.Bahçe, Beşiktaş, Trabzonspor gibi 4 büyük takımımız Avrupa kupalarında hayal kırıklığı yaratıyor. Yani sportif başarı yok ve sıfır! Ayrıca oy kazanmak için UEFA kriterlerini hiçe sayıp 4 büyük kulübe borçlanma imkânı verildiği ve kapalı olan transfer tahtalarını açtıkları için bu takımlarımız ekonomik olarak çökmüştür. Siyasiler; kulüplerde ve federasyonda kendi yandaşlarına bu suretle iş bulup ekonomik katkı sunarken aynı zamanda Türk futbolunun çöküşünü sağlamaktadır.

FETÖ’CÜ VE MENZİLCİLER VAR
TFF başkanının kim olacağına bir kişi karar vermekte, ondan sonra da TFF tamamıyla cemaat ve tarikatların eliyle şekillenmekte... Ne kadar FETÖ’cü, Menzilci hoca varsa orada işe alınmakta ve yandaş olmayan birçok değerli teknik adamın görevine son verilmekte. TFF başkanı kim? Bana göre topu görse bomba zannedip karakola getirecek!

TALİMATLA HOCA DEĞİŞİMİ
TFF Yönetim Kurulu üyesi Hamit Altıntop, Almanya’daki cemaatlere sempati ve yakınlığıyla bilinen bir kardeşimiz. Kariyerine elbette saygımız var ama milli takımlarda liyakatin değil siyasetin ve cemaatlerin sözünün geçtiği, oradaki yapılanmayı bunların üzerine kurdukları kesin. Hamit Altıntop, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Kuntz’un ekibini gönderdi. Ardından yukarıdan alınan talimatla, Abdullah Avcı ve ekibiyle anlaşıldı. Bu operasyonun arkasında Göksel Gümüşdağ’ın olduğu futbol kulislerinde ciddi şekilde konuşuluyor.

SEÇİM İÇİN DURDURULDU
Ancak yine gelen bir talimatla “Seçim öncesi bu operasyonu durdurun” deniyor. Abdullah Hoca, Kuntz’un yerine doğru isimdir, daha iyi olabilir. Ama siyasetin futbola bu kadar çok müdahale etmesi doğru değil. Artık geçmişte olduğu gibi “Ne sağcıyım ne solcu futbolcuyum veya teknik direktörüm” diyemiyorsun! Bu da bitti... Halbuki futbol herkesi birleştirip, bütünleştiren en büyük değerdi. Maalesef kendi içimizde onu da kaybettik."

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