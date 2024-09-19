Trabzonspor fırtına gibi geri döndü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor fırtına gibi geri döndü

Tredyol Süperlig’in erteleme maçında Trabzonspor evinde Kayserispor ile son dakikada bulduğu gollerle 2-2 berabere kaldı.

Tredyol Süperlig’in erteleme maçında Trabzonspor evinde Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Saat 20:00’da başlayan maçı hakem Mehmet Türkmen yönetti.

Kayserispor, 12. Dakikada Hasan Ali Kaldırım, 63. Dakikada ise Aylton Boa Morte’nin attığı gollerle maçta öne geçti. Kayserispor’da 87. Dakikada Gökhan Sazdağı kırmızı kart gördü.

TRABZON SON DAKİKALARDA FIRTINA GİBİ ESTİ!

Kırmızı karttan sonra kendine gelen Trabzonspor, 89. Dakikada Umut Bozok 90+8. Dakikada ise Denswill’in attığı gollerle durumu 2-2’ye getirdi.

Şenol Güneş, önderliğindeki Trabzonspor fırtına gibi eserek, Burak Yılmaz önderliğndeki Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı.

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