Trabzonspor Hajduk Split maçıyla sahaya çıkıyor

Editör: Hamza Özalkuş
Trabzonspor, yeni sezon için çalışmalarını sürdürüyor.
Bjelica'nın öğrencileri, bugün Hırvatistan ekibi Hajduk Split ile hazırlık maçı yapacak.
Karşılaşma saat 12.30'da başlayacak.
Bordo-mavili takım, yeni sezon öncesi hazırlık kapsamında Hırvatistan ekibi Hajduk Split ile hazırlık maçına çıkacak.
Editör: Hamza Özalkuş
Trabzonspor, yeni sezon için çalışmalarını sürdürüyor.
Bjelica'nın öğrencileri, bugün Hırvatistan ekibi Hajduk Split ile hazırlık maçı yapacak.
Karşılaşma saat 12.30'da başlayacak.