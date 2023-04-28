Trabzonspor hem alacaklı hem borçlu: 110 dava yargıda!

Turgay Beşyıldız / YENİÇAĞ

Türkiye Süper Ligi’nde; bir çok kulübün davalık dosyalarının görüşmeleri ve mahkemelerde devam ederken, Trabzonspor’da bu kulüplerden biri.

Yerel mahkemelerde 63, icra takiplerinde 38, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FİFA) ve Spor Tahkim Mahkemesi’nde (CAS) 7, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK)da 2 tane olmak üzere; toplam 110 dosyanın mahkeme süreçleri devam ettiği öğrenildi.

Bu dosyalar içerisinde hem alacaklı, hem de borçlu olduğu iddia edilen davalar yer alırken, alacaklı icra takiplerinde başvuruları olan Trabzonspor, borçlu olduğu iddia edilen icra takibi dosyalarını da, mahkemelerde en az maddi kayıpla, hatta hiç ödeme yapmadan hukuk yoluyla kapatmaya çalışıyor.

BORSADA KAYIP ETTİ DİYE ZARARI KARŞILANSINMIŞ!

Diğer yandan; yerel mahkemelerde alacak ve verecek iddialarıyla açılan 63 dava dosyasının görüşmeleri devam ederken, bunlardan en ilginci ise borsa işlemlerine ait birkaç dosya. Sözde; bordo mavili taraftarın ya da kulübün taraftarı olmayan az sayıda kişi ya da kişilerin, Trabzonspor’un şampiyon olduğu sezondan önceki dönemlerde; borsada kulüp üzerine oynadıkları işlem gören hisselerinin değer kaybetmesi nedeniyle, zarara uğradıklarını ve zararlarına Trabzonspor sebep oldu gerekçesiyle, bordo mavili kulüpten zararı karşılamaları adına açtıkları saçma sapan hak iddiası bulunan davalar.

Bu ayrı az sayıdaki davaları açan kişilerin ise Trabzonsporlu olup olmadıkları merak edilirken, spor kamuoyu da bu sebeple dava açılmasını oldukça komik bir davranış biçimi olarak nitelendirdi.

PAPA NDİAYE VE CALEB EKUBAN

Bordo Mavili Kulübün avukatları, yerel mahkemelerde de aynı şekilde alacaklı ve borçlu iddialarıyla bu süreci yaşarken, en önemlisi FIFA ve CAS’daki 7 dosyasından 4 tanesinde hak iddia etti. Kendisine karşı açılan ise 3 dava var. Bu da İngiltere’de ki Stoke City Futbol Kulübü’nün Papa Ndiaye’nin Trabzonspor’da forma giydiği sezonda, UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkını kazanmış olması nedeniyle, 100 bin Euro bonus bedeli olduğunu iddia etmesi ve istemesini teşkil ediyor.

Trabzonspor ise FIFA-CAS’ta, alacaklı olduğunun iddia ettiği 4 dosyasının 2 tanesi, açılan hak mahrumiyeti dosyalarından oluşuyor. İtalya’nın Genoa Kulübü; bordo mavililerden yıllar önce transfer ettiği Ganalı oyuncu Caleb Ekuban’ın, bonservisine ait 3’ncü transfer taksit tutarı olan 350 bin Euro ve bonus hakkını, 2023 yılının Şubat ayı sonuna kadar halen daha ödenmemiş olması nedeniyle oluşan, hak arama dosyasını oluşturuyor.

Ayrıca, Ekuban’ın bordo mavili kulübe transferi aşamasında temsilcilik hizmetleri veren davacı şirket; Promoesport İtalia S.R.L, 100 bin Euro alacağının ödenmediği iddiasıyla CAS’a yaptığı başvurusu var. CAS nezdinde yapılmış olan bu başvuruyla ilgili olarak yazışmaların devam ettiği bildirildi.

DE NEGOCİOS LTDA VE ERCE KARDEŞLER

Bu arada Trabzonspor’dan karşılıklı anlaşarak, ailevi nedenlerle kulüp bünyesinden yeni ayrılan Brezilyalı Vitor Hugo’nun, bordo mavili kulübe transferi aşamasında temsilcilik hizmeti veren Brasil internatıonal Sporting İntermediacao De Negocios Ltda şirketine, 270 bin Euro’luk alacağı ödenmediği iddiasıyla açtığı davanın CAS nezdinde yazışmaları devam ediyor.

UÇK’da ise devam eden iki davada, Kaleci Erce Kardeşlerin Hatayspor’a olan transferinden kaynaklanıyor. Deprem felaketinden önce ödenmesi gereken toplam 3 transfer taksiti olan bonservis bedelinden, toplam 300 bin Euro’nun Bordo Mavili kulübe ödenmediği için Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nda incelenmesi devam ediyor. Mahkeme devam ederken yaşanan deprem felaketi nedeniyle, bu dosyanın sürecinin devam edip etmeyeceği ya da nasıl bir yol izleneceği önümüzdeki günlerde netlik kazanabilir.

BOŞ HAYAL KURAN BASKETÇİLER

Trabzonspor’un aslında hiç ilgilendirmeyen yeni açılan davalarda var.

Yıllar önce kapatılan Basketbol Kulübü Derneği ile ilgili, Trabzonspor Kulübü Derneği ve Trabzonspor Futbol işl. Tic. A.Ş den talep edilen maddi istekler ise yanlış adres olarak tanımlanıyor.

Zamanın Trabzonspor Basketbol takımında yer alan ama ayrı bir dernek olan Trabzonspor Basketbol Derneği’ne bağlı basketbol takımı ile ilgili bünyesinde görev yapmış veya oyuncu olarak yer almış; yabancı uyruklu isimlerden; Dmitry Şakulin, Malcolm Toshie Lee, Bazarevich Sergey Valerianovich, Osiris Eldridge ve Caleb Green’den oluşan 5 kişinin dosyaları için yerel mahkeme ‘Red’ kararı verince, bu isimler dosyayı ara mahkemeye, istinaf mahkemesine taşıdılar. Oradan da bir sonuç alamazlarsa bu sefer dosya Yargıtay’a taşınacak.

Öte yandan, diğer 5 dosya ise Burak Eşlik, Bora Hun Paçun, Ahmet Dursun Kandemir, Dusan Cantekin, ve Ozan Anton Odabaşı’na ait. Bu isimlerin alacaklarının cüzi rakamlar olduğu ve yerel mahkemelerde davanın görülmeye devam ettiği belirtildi.

Görüşmeleri devam eden bu dosyaların, toplam 5 yabancı, 5 yerli isimden oluşan 10 kişinin; 2015-2016-2017ve 2018 yıllarına ait ücret alacakları olduğuna dair ikame edilen davalara ait olduğu bildirildi.

Bu davacı 10 kişinin toplam ücret alacağının ise 9.555.000 TL olduğu iddia edilirken, bu davanın muhatabının Trabzonspor Kulübü Derneği ve Trabzonspor Futbol İşl.Tic. A.Ş değil, kapanmış olan Trabzonspor Basketbol Derneği olduğu açıklandı.

Ayrı ayrı açılan bu 10 davadan, kolay kolay kulübün aleyhine bir sonuç çıkmayacağı, Trabzonspor’un kendi bünyesinde olmamış bu isimlere, özellikle yabancılara herhangi bir ödeme yapmanın uzak bir ihtimal olacağı sanılıyor.

Önümüzdeki haftalarda dosyalarla ilgili davaların, reddine karar verilmesi bekleniyor.