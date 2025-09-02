Trabzonspor orta saha için Milano seferine çıktı

Transfer döneminini bitmesine sayılı günler kala Süper Lig'in dev ekibi Trabzonspor'da çalışmalar hız kazandı. Uğurcan Çakır'ı rekor bedelle Galatasaray'a gönderen Fırtına'da teknik direktör Fatih Tekke'nin isteği doğrultusunda orta sahasını güçlendirmek isteniyor. Trabzonspor'da bu doğrultuda iki aday öne çıktı.

Milan'dan Ismael Bennacer ve Inter'den Piotr Zielinski. Her iki oyuncu da oyun kurma yetenekleriyle biliniyor.

Milan'ın Cezayirli futbolcusu Ismael Bennacer için büyük mesafe kaydedildiği öğrenildi. Takımında az forma şansı bulan oyuncunum Milan'dan ayrılmak istediği bir süredir konuşuluyordu. Avrupa'da birçok ligde transferin kapanması Trabzonspor'un transferi gerçekleştirme ihtimalinin artmasına sebep oldu. Bordo-mavililerin teknik direktörü Fatih Tekke'nin de ilk tercihinin Ismael Bennacer olduğu ve bu doğrtulda yönetime rapor sunduğu iddia edildi. Trabzonspor Milan'a resmi teklifini iletirken, 27 yaşındaki futbolcunun kararı bekleniyor. Ismael Bennacer geçen sezonu kiralık olarak Marsilya'da geçirmişti.

İsmail Kartal fotoğrafını kim sızdırdı? İşin içinde TÜSİAD var

KAP geldi! Ederson Moraes Fenerbahçe'de

PIOTR ZIELINSKİ İÇİN ŞANS DOĞDU

Trabzonspor, Ismael Bennacer'den gelecek olumsuz bir haber için alternatif çalışmasını da sürdürüyor. Bir başka Milano takımı Inter'ın 30 yaşındaki futbolcusu Piotr Zielinski de bu isimlerden biri. Bordo-mavililer transfer döneminin başında Polonyalı oyuncuyla ilgilenmiş ancak Piotr Zielinski'nin Türkiye'ye sıcak bakmaması nedeniyle ilerleme sağlayamamıştı. İtalyan devinde istediği şansı bulamayan Piotr Zielinski için Trabzonspor bir kez daha devreye girdi.

KAP geldi! Uğurcan Çakır resmen Galatasaray'da

Uğurcan Çakır'ın babasından flaş açıklama!

Oyuncunun fikrini değiştirmesi halinde Siyah-lacivertliler ile masaya oturalacak. Bordo-mavililer bu iki isimden birini transfer dönemi bitmeden kadrosuna katmak için yoğun çaba gösteriyor.

Transferde en uzun gece! Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray çıldırdı

Galatasaray istiyordu! Pavard kararını verdi