KAP geldi! Ederson Moraes Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Manchester City'de forma giyen Ederson Moraes'in transferi için anlaşmaya varıldığını açıkladı. Brezilyalı eldivenin, sarı-lacivertlilerden alacağı yıllık ücret de duyuruldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe, Brezilyalı kaleci Ederson ile 3+1 yıllık anlaşma sağlandığını ve oyuncuya senelik 11 milyon euro ödeme yapılacağını açıkladı.

İşte sarı-lacivertlilerin KAP'a yaptığı açıklama;

"Profesyonel futbolcu Ederson Santana de Moraes'in transferi konusunda kulübü Manchester City FC ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

Futbolcuya 2025-2026 sezonundan itibaren her sezon için net 11.000.000 Avro ödenecektir.

Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız."

