KAP geldi! Uğurcan Çakır resmen Galatasaray'da

Galatasaray, Trabzonspor forması giyen Uğurcan Çakır'ı transfer etti.
Sarı-Kırmızılılar, Uğurcan Çakır için Trabzonspor'a 27.5 milyon euro ve KDV ödeneceğini açıkladı.
Sarı kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Profesyonel futbolcu Uğurcan Çakır'ın transferi konusunda Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır.
Bu doğrultuda, futbolcunun eski kulübüne net 27.500.000 Euro + KDV transfer bedeli ödenecektir.
Futbolcu ile 2029/2030 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere aşağıdaki şartlarda sözleşme imzalanmıştır:
2025-2026 sezonu için net 110.000.000 TL,
2026-2027 sezonu için net 120.000.000 TL,
2027-2028 sezonu için net 130.000.000 TL,
2028-2029 sezonu için net 140.000.000 TL,
2029-2030 sezonu için net 150.000.000 TL sezonluk garanti ücret olarak ödenecektir.
