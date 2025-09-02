KAP geldi! Uğurcan Çakır resmen Galatasaray'da

Galatasaray, Trabzonspor forması giyen Uğurcan Çakır'ı transfer etti.

Sarı-Kırmızılılar, Uğurcan Çakır için Trabzonspor'a 27.5 milyon euro ve KDV ödeneceğini açıkladı.

Sarı kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel futbolcu Uğurcan Çakır'ın transferi konusunda Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır.

Bu doğrultuda, futbolcunun eski kulübüne net 27.500.000 Euro + KDV transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcu ile 2029/2030 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere aşağıdaki şartlarda sözleşme imzalanmıştır:

2025-2026 sezonu için net 110.000.000 TL,

2026-2027 sezonu için net 120.000.000 TL,

2027-2028 sezonu için net 130.000.000 TL,

2028-2029 sezonu için net 140.000.000 TL,

2029-2030 sezonu için net 150.000.000 TL sezonluk garanti ücret olarak ödenecektir.

