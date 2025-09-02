Transferde en uzun gece! Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray çıldırdı

Trendyol Süper Lig devleri transferde durmak bilmiyor. Daha önce birçok yıldız ismi kadrolarına katan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray için gece de oldukça hareketli geçti. Avrupa Kupaları için kadro listesinin teslimi için son güne girilmişken, özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gün içerisinde de transferler yapabileceği konuşuluyor.

GALATASARAY İLKAY GÜNDOĞAN'I DA AÇIKLAYABİLİR

Dış basından birçok kaynak, Galatasaray'ın Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan ile anlaşmaya vardığını manşetlerine taşıdı. Gurbetçi oyuncunun, gün içerisinde İstanbul'a geleceği ve sarı-kırmızılılara imza atmasının beklendiği de öne sürüldü.

Ayrıca İngiliz ekibinin, Galatasaray'dan herhangi bir bonservis bedeli talebi olmadığı sadece İlkay Gündoğan'ın maaşından kurtulmak için transfer onay vereceği belirtildi.

İşte dün gün içerisinde ve gece Süper Lig devlerinin transfer raporu;

Uğurcan Çakır, Trabzonspor'dan Galatasaray'a transfer oldu.

Kerem Aktürkoğlu, Benfica'dan Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Ederson Moraes, Manchester City'den Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Vaclav Cerny, Wolfsburg'tan Beşiktaş'a transfer oldu.

Marco Asensio, Paris Saint-Germain'den Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Dominik Livakovic, Fenerbahçe'den Girona'ya transfer oldu.

Sofyan Amrabat, Fenerbahçe'den Betis'e transfer oldu.

Carlos Cuesta, Galatasaray'dan Vasco da Gama'ya transfer oldu.

Keny Arroyo, Beşiktaş'tan Cruzeiro'ya transfer oldu.

Diego Carlos, Fenerbahçe'den Como'ya transfer oldu.

Batista Mendy, Trabzonspor'dan Sevilla'ya transfer oldu.

Nicolo Zaniolo, Galatasaray'dan Udinese'ye transfer oldu.

Yusuf Akçiçek, Fenerbahçe'den Al Hilal'e transfer oldu.

Jean Onana, Beşiktaş'tan Genoa'ya transfer oldu.

Efe Akman, Galatasaray'dan FC Andorra'ya transfer oldu.

