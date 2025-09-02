Galatasaray istiyordu! Pavard kararını verdi

Jonathan Rowe ile Adrien Rabiot'u yaşadıkları kavga sonrasında kadro dışı bırakan Marsilya, rotasını stoper transferine çevirmişti.



Fransa ekibi Marsilya, bu ayrılıklar sonrası 2.5 milyon euro bedelle Inter'den 29 yaşındaki oyuncu Benjamin Pavard'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

