Galatasaray istiyordu! Pavard kararını verdi

Kaynak: Haber Merkezi
Süper Lig devi Galatasaray'ın gündeminde olan Benjamin Pavard, geleceği hakkında kararını verdi. Yıldız oyuncu, Fransız ekibi Marsilya'ya transfer oldu.

Jonathan Rowe ile Adrien Rabiot'u yaşadıkları kavga sonrasında kadro dışı bırakan Marsilya, rotasını stoper transferine çevirmişti.

Fransa ekibi Marsilya, bu ayrılıklar sonrası 2.5 milyon euro bedelle Inter'den 29 yaşındaki oyuncu Benjamin Pavard'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

