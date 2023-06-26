Trabzonspor transferde büyük oynuyor: Orsic'ten sonra şimdi de Caleta-Car

Yeni sezona güçlü bir giriş yapmak isteyen Trabzonspor, Southampton forması giyen Caleta Car'ı kadrosuna katmak istiyor.

Trabzonspor transferde büyük oynuyor: Orsic'ten sonra şimdi de Caleta-Car

Mislav Orsic ve Bruno Petkovic transferinde vites yükselten Trabzonspor, bir yıldızı daha gündemine aldı.

Fanatik'te yer alan habere göre; Trabzonspor, Duje Caleta Car ile ilgileniyor.

Orsic gibi Southampton’da forma giyen Hırvat savunmacının takımdan ayrılma ihtimali yüksek olduğu belirtildi.

İngiliz ekibinin Premier Lig'de küme düşmesi ve küçülmeye gitmesi, Trabzonspor'un işini kolaylaştırdı.

Haberin detayında, Bjelica'nın 26 yaşındaki yıldızı şartlar oluşması durumunda takımda görmeyi çok istediği kaydedildi.

Trabzonspor’un nabız yoklamaya başladığı ve kiralama formülüyle bu işi bitirmeye çalışacağı belirtildi.

Caleta Car, geçen sezon Marsilya’dan 8 milyon Euro bonservis bedeliyle Southampton’a transfer olmuştu.

1.92’lik stoper, Premier Lig’de ilk yılında 13 maçta şans bulabildi.

Genelde karşılaşmalarda yedek kalan Caleta Car, Hırvatistan Milli Takımı’nda ise bugüne kadar 23 kez forma giydi.

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