Trabzonspor yeni transferi KAP'a bildirdi

Transfer döneminin hızlı takımı Trabzonspor bir oyuncuyu daha kadrosuna kattı. Daha önceden anlaşma sağlanan, bugün Trabzon'a gelen Anthony Nwakaeme ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamayla Nwakaeme'nin sözleşme detayları da ortaya çıktı.

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada; "Serbest Statüde yer alan profesyonel futbolcu Anthony Nnaduzor Nwakaeme ile 2 (İki) yıllık anlaşma sağlamıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;Her bir sezon için 1.575.000.-EUR garanti ücret ve 500.000.-EUR imza ücreti ödenecektir.Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %2,9'u oranında ödeme yapılacaktır.Kamuoyuna duyurulur." denildi.

35 yaşındaki Nijeryalı yıldız 2018-2022 yılları arasında 4 sezon Trabzonspor'da oynadı. Bordo-Mavili formayla 145 maça çıkn Nwakaeme 48 kez gol sevinci yaşadı.

Son 2 sezonu Suudi Arabistan ekibi Al Fayha'da geçiren Nwakaeme 55 maçta 15 gol kaydetti.