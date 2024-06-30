Trabzonspor yeni transferi KAP'a bildirdi

Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor yeni transferi KAP'a bildirdi

Trabzonspor yeniden kadrosuna kattığı Nwakaeme'nin sözleşme detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı.

Transfer döneminin hızlı takımı Trabzonspor bir oyuncuyu daha kadrosuna kattı. Daha önceden anlaşma sağlanan, bugün Trabzon'a gelen Anthony Nwakaeme ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

aa-20240630-35013114-35013113-trabzonsporun-transfer-gorusmelerini-surdurdugu-nwakaeme-trabzona-geldi.jpg

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamayla Nwakaeme'nin sözleşme detayları da ortaya çıktı.

aa-20240630-35013114-35013111-trabzonsporun-transfer-gorusmelerini-surdurdugu-nwakaeme-trabzona-geldi.jpg

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada; "Serbest Statüde yer alan profesyonel futbolcu Anthony Nnaduzor Nwakaeme ile 2 (İki) yıllık anlaşma sağlamıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;Her bir sezon için 1.575.000.-EUR garanti ücret ve 500.000.-EUR imza ücreti ödenecektir.Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %2,9'u oranında ödeme yapılacaktır.Kamuoyuna duyurulur." denildi.

aa-20240630-35013114-35013110-trabzonsporun-transfer-gorusmelerini-surdurdugu-nwakaeme-trabzona-geldi.jpg

35 yaşındaki Nijeryalı yıldız 2018-2022 yılları arasında 4 sezon Trabzonspor'da oynadı. Bordo-Mavili formayla 145 maça çıkn Nwakaeme 48 kez gol sevinci yaşadı.

aa-20240630-35013114-35013109-trabzonsporun-transfer-gorusmelerini-surdurdugu-nwakaeme-trabzona-geldi.jpg

Son 2 sezonu Suudi Arabistan ekibi Al Fayha'da geçiren Nwakaeme 55 maçta 15 gol kaydetti.

aa-20240630-35013114-35013108-trabzonsporun-transfer-gorusmelerini-surdurdugu-nwakaeme-trabzona-geldi.jpg

aa-20240630-35013114-35013107-trabzonsporun-transfer-gorusmelerini-surdurdugu-nwakaeme-trabzona-geldi.jpg

İlgili Haberler
Halil Umut Meler mucizesi. İngiltere Slovakya maçında inanılmazı yaptı
EURO 2024'te Halil Umut Meler'in maçında bir ilk
Selçuk İnan gözünü Galatasaray'a dikti
Selçuk İnan gözünü Galatasaray'a dikti
Son Haberler
78 yaşındaki adamdan eşine unutulmaz sürpriz Video
78 yaşındaki adamdan eşine unutulmaz sürpriz
Besni 'de toplu taşımaya zam Yerel Haberler
Besni 'de toplu taşımaya zam
Trafik kazası geçiren polis memuru son yolculuğuna uğurlandı Yerel Haberler
Trafik kazası geçiren polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
Halil Umut Meler mucizesi. İngiltere Slovakya maçında inanılmazı yaptı Spor
Halil Umut Meler mucizesi. İngiltere Slovakya maçında inanılmazı yaptı
Ersun Yanal farkını ortaya koydu Spor
Ersun Yanal farkını ortaya koydu
Ordu da bıçaklı kavga. 2 kişi yaralandı Yerel Haberler
Ordu da bıçaklı kavga. 2 kişi yaralandı
Tatil için geldiği memleketinde boğuldu Yerel Haberler
Tatil için geldiği memleketinde boğuldu