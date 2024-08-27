Trabzonspor'a dava açıldı. Abdullah Avcı'nın sözleşmesindeki gerçek ortaya çıktı

Trendyol Süper Lig’de geçtiğimiz sezona istediği gibi başlayamayan Trabzonspor Süper Lig’in 8. Haftasında teknik direktör Nenad Bjelica ile yollarını ayırmıştı.

Bordo-mavililer yaşanan bu ayrılık sonrasında Bjelica’nın yerine daha önce burada şampiyonluk yaşayan Abdullah Avcı’yı göreve getirmişti.

BOŞ SÖZLEŞMEYE İMZA ATTI DENİLMİŞTİ

Abdullah Avcı’nın başa gelmesine dair yapılan KAP açıklamasında deneyimli teknik adamın maaş konusunda bir rakam belirtmediği ve maaşının yönetim kurulu tarafından belirlendiği ifade edilmişti.

Bordo-mavililer KAP’a yaptıkları açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Profesyonel Futbol Takımımız Teknik Direktörlüğüne getirilen Sayın Abdullah Mucib Avcı ile Kulübümüz arasında imzalanacak olan sözleşmenin mali şartlarının, Sayın Avcı tarafından Yönetim Kurulumuza bırakılması dolayısı ile durumu değerlendiren Yönetim Kurulumuz, ilgili sözleşmenin mali şartlarının şu şekilde olmasına karar vermiştir.

Sayın Avcıya;

•2023-2024 sezonu için 40 milyon TL garanti ücret ödenmesine,

•2024-2025 sezonu garanti ücreti olarak, bir önceki sezon ödenen ücrete, %50 oranını geçmeyecek şekilde, (TÜFE+ÜFE)/2 oranında artış yapılarak ortaya çıkacak tutarın ödenmesine, Karar verilmiştir."

5 MİLYON LİRALIK SÖZLEŞME DANIŞMANLIĞI ÜCRETİ

Her ne kadar Trabzonspor Abdullah Avcı’nın boş sözleşmeye imza attığını açıklasada Vira Sports’un sosyal medyadan Poligon Sportif isimli bir şirket ile Trabzonspor arasındaki davanın belgesini paylaşmasıyla gerçek ortaya çıktı.

Poligon Sportif, "Abdullah Avcı ile yapılan sözleşme müzakereleri çerçevesinde sunduğu danışmanlık hizmeti" karşılığında alması gereken 5 milyon TL’yi alamadığı gerekçesiyle kulübe dava açtı.

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