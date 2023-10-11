Trabzonspor'a Mehmet Can Aydın şoku. TFF resmen açıkladı

Ümit Milli Takımı'na seçilmeye hak kazanan Mehmet Can Aydın yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldı

Trabzonspor'a Mehmet Can Aydın şoku. TFF resmen açıkladı

Bu yaz transfer döneminde Schalke 04’ten 350 bin Euro karşılığında Trabzonspor’a transfer olan Mehmet Can Aydın’dan kötü haber geldi.

Gösterdiği performansla Ümit Milli Takımı’na seçilmeye hak kazanan genç sağ bek yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

TFF’den konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Ümit Milli Takımımızın 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup elemelerinde San Marino ve Letonya ile oynayacağı maçların aday kadrosundan Mehmet Can Aydın sakatlığı nedeniyle çıkarıldı” ifadelerine yer verildi.

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