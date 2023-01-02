Avcı'da 3 mevkiye transfer raporu

Sabahın haberine göre Visca'nın durumu sonrasında sağ kanat için Doğukan Sinik, Efecan Karaca ve Halil Akbunar'ın ilk sıralarda yer aldığı öğrenildi. Masouras'ın da yeniden gündeme gelme ihtimali bulunuyor.

Merkez orta sahaya transfer yapılıp yapılmayacağını Marek Hamsik'in durumu belirleyecek. Napoli'ye geri dönme ihtimali bulunan 35 yaşındaki futbolcu, Trabzon'dan ayrılırsa bu bölge için de harekete geçilecek. Ayrıca Djaniny'nin Suudi Arabistan'dan gelmesi muhtemel teklifi değerlendirmesi halinde forvet bölgesine de takviye gerçekleşecek. Konu hakkında son karar önümüzdeki günlerde yapılacak olan transfer komitesi toplantısında verilecek.