Trabzonspor'da Abdullah Avcı depremi

Trabzonspor'da beklenen transferlerin açıklanmama sebebi olarak Abdullah Avcı'nın maaş düzenlemesi gösteriliyor.

Bu söylentiler sürerken, Trabzonspor'da ilgi çekici gelişmeler yaşanıyor.

Şehrin tanınmış simalarından ve Süper Lig'de antrenörlük yapabilecek Pro Lisans'a sahip İhsan Derelioğlu, Avcı'nın teknik ekibine katıldı.

ABDULLAH AVCI AYRILACAK MI?

Bazı iddialara göre Derelioğlu, Başkan Ertuğrul Doğan'ın direktifleriyle bu göreve getirildi ve yönetimin, Avcı'nın olası bir ayrılığına karşı önlem aldığı konuşuluyor.

Daha önce birçok başarılı transferin arkasında olan ve keşif ekibinin lideri Derelioğlu'nun bu rolü üstlenmesi, dikkatleri üzerine çekti.